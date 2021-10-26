Аксенов: решение о передаче «скифского золота» Украине — рейдерский захват

Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине — это «рейдерский захват». Такое заявление сделал глава РК Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму продолжат бороться за возвращение коллекции «скифского золота» «Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути, это фиговый листок, прикрывающий наглый рейдерский захват», — подчеркнул он.

Аксенов напомнил, что «Скифское золото» найдено в крымской земле. Там оно пролежало многие сотни лет, поэтому стало неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан.