Аксенов считает открытие курортного сезона в Крыму почти невозможным

Глава РК считает, что в этом году возможен только внутренний туризм

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О перспективах курортного сезона в Крыму шла речь на заседании оперативного штаба. Глава РК

— Моя позиция такова, и вы слышите из заявлений официальных лиц о том, что вопросы карантинных мер в Москве и крупных регионах будут продлены с непонятной перспективой. То есть межсубъектовой миграции туристов, мы с вами не будет. Поэтому возможен только внутренний туризм при приятной эпидемиологической обстановке.

Глава РК предложил представить ситуацию, когда в одном из отелей могут выявить группу новых заболевших, и попросил представить сколько ресурсов снова придется направить на помощь такому отелю.

-Сколько придется прикомандировать медицинских работников, сотрудников Росгврадии и МВД для обеспечения охраны. Взятьс плошное тестирование и полумиллиона человек в теории возможно, но никакой гарантии нет. Вы же видите, что вирус проявляется на десятый день. Нет никаких гарантий, что все, кто сдал анализ, на момент заезда будут «чистые» и что в период отдыха у них эта болезнь не проявится. А если человек в этом отеле ходил в столовую, то опять у нас получается обсерватор со всеми вытекающими последствиями, — пояснил Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что согласно рекомендациям научного сообщества, других перспектив на курортный сезон быть не может. Сергей Аксенов в завершение обсуждения темы добавил, что в случае, если Роспотребнадзор позволит сделать послабления, крымские власти сразу же возьмутся за написание программы для курортной сферы.