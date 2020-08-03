Аксенов: семьи погибших в ДТП на «Тавриде» получат материальную помощь

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что семьи погибших в ДТП на «Тавриде» получат материальную помощь. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере одного миллиона рублей семьям погибших в ДТП под Белогорском 31 июля», — сообщил он.

Аксенов уточнил, что пострадавшим, получившим травмы тяжёлой и средней степени тяжести, выплатят по 500 тысяч рублей, а тем, кто получит легкие травмы, — по 200 тысяч рублей.