Аксенов: серьезного повышения цен на топливо перед сезоном не ожидается

Крымские власти не ожидают сильного повышения цен на топливо к курортному сезону, передает chttp://c-inform.info, ссылаясь на главу РК Сергея Аксенова.

Почему цены на бензин в Крыму такие высокие? «Цены, на мой взгляд, немного выше, чем в Краснодарском крае и в Ростовской области. По дизельному топливу, по крайней мере. Но, тем не менее, для Крыма это стандартная ситуация. Надеемся, что повышение, скачков не будет», – уточнил глава Крыма.

Он также предупредил, что власти не смогут влиять на цены, и добавил, что ФАС держит «руку на пульсе».