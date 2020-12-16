Аксенов: школьникам из ковидных семей нельзя посещать учебные заведения

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что посещение школ детьми, которые живут в семьях, где есть заболевшие COVID-19, исключено.

В Крыму скончались еще семь человек с подтвержденным COVID-19 «Нужно брать на контроль тех детей, которые находятся в семьях с заболевшими, потому что поступает информация о том, что родители находятся на самоизоляции, а детей отправляют в школу, так как нет симптомов», — сообщил он.

Аксенов также напомнил, что это касается и тех граждан, которые посещают кафе и рестораны во время бессимптомного течения болезни. Он подчеркнул, что это может быть опасно для окружающих.