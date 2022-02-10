Аксенов: Силовики выявят всех причастных к «минированию» объектов в РФ

Глава РК Сергей Аксенов заявил, что силовики «выявят и достанут всех», кто причастен к ложным сообщениям о минировании зданий госвласти в РФ. Такое заявление глава Крыма сделал на своем Telegram-канале.

«Задержаны первые «минеры», терроризовавшие учреждения в России и странах СНГ. Об этом заявила ФСБ. Не удивлен тому, чьи «уши» торчат за этими преступлениями. Уверен, что со временем заслуженное наказание понесут не только участники, но и организаторы волны заведомо ложных сообщений о минировании объектов инфраструктуры. Выявят и достанут всех», – заявил Аксёнов.

Напомним, что в четверг ФСБ заявила, что на территории страны задержаны 14 участников интернет-сообществ, которые рассылали анонимные сообщения о «минировании» объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, а также Донецкой и Луганской народных республиках.