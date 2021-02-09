Аксенов снял запрет на проведение соревнований на открытом воздухе

Глава РК Сергей Аксенов разрешил проведение соревнований на открытом воздухе. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

В Севастополе снимут ряд ограничений 1 февраля «Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов», — уточнили в документе.

Аксенов также разрешил проводить на территории полуострова спортивные мероприятия, включенные в Единые межрегиональные, всероссийские и международные календарные планы.