Аксенов снял запрет на проведение соревнований на открытом воздухе

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Глава РК Сергей Аксенов разрешил проведение соревнований на открытом воздухе. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

В Севастополе снимут ряд ограничений 1 февраля «Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение спортивных мероприятий по видам  спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе с участием профессиональных спортсменов», — уточнили в документе. 

Аксенов также разрешил проводить на территории полуострова спортивные мероприятия, включенные в Единые межрегиональные, всероссийские и международные календарные планы.

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