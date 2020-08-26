Аксенов снял запрет на проведение соревнований в Крыму

В Крыму разрешили проводить всероссийские и международные спортивные соревнования. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности внес глава РК Сергей Аксенов.

В Крыму начнут пускать зрителей на спортивные матчи «В пункте 4: абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции: действие настоящего подпункта не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов, спортивных мероприятий по видам спорта, проведение которых предусмотрено на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», – уточняется в документе.

Уточняется, что общее количество участников не должно превышать 50 человек, посетителей должно быть не выше 10% от общей вместимости спортивного сооружения.