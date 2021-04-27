Аксенов сообщил, что в Симферополе неизвестные повредили 59 лифтов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что неизвестные похитили демпферные пружины с 59 лифтов в многоквартирных домов Симферополя. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сколько времени обычно занимает замена лифта в многоэтажном доме? Он уточнил, что демпферные пружины служат для безопасного движения лифтов, они являются частью тормозной системы лифтов.

«Управляющие компании уже подали заявления в полицию. Параллельно с этим мы вышли напрямую на завод, который, несмотря на практически полное отсутствие подобных деталей в производстве, оказал нам поддержку. Специально для нас из Казани будут привезены все необходимые комплектующие», – написал Аксенов.