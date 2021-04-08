Аксенов сообщил, когда состоятся прямые выборы глав администраций в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что прямые выборы глав администрации городов в регионе вероятнее всего состоятся в единый день голосования в 2024 году. Тогда же крымчане будут выбирать и депутатов Госсовета, передает Крыминформ.

Валентин Демидов стал главой администрации Симферополя «Никаких расходов не увеличится, это будет условно на один бюллетень больше на голосовании. Выборы будут тогда же, когда в парламент Республики Крым. Денежных затрат здесь не будет», — отметил он.

Глава РК также заявил, что скорее всего придется изменить республиканское законодательство.