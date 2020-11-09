Аксенов сообщил о наполняемости водохранилищ, питающих столицу Крыма

Три водохранилища, питающие Симферополь, наполнены на 12 млн кубометров. Такой информацией поделился глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по ситуации с водоснабжением.

Власти Крыма потратят более 100 млн руб на обновление схемы водоснабжения «Понятно, что даже такая сырая погода все равно дает плюс, коллеги говорят. Притоков не было вообще, а сейчас хоть какое-то движение потихоньку есть», – уточнил глава республики.

Аксенов отметил, что в результате смены погоды уменьшилось испарение воды из водохранилищ. Однако глобально повлиять на ситуацию смогут только системные осадки.