Аксёнов сообщил о возможном ужесточении графика подачи воды в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в случае отсутствия осадков график подачи питьевой воды в Симферополе и Симферопольском районе может быть ужесточен, передают «РИА Новости (Крым)».

«График, скорее всего, до конца года останется в том же режиме. Если будет совсем плохо, перейдем на график два часа вечером и два часа утром», — сообщил он.

Аксёнов добавил, что бурение новых скважин позволит дополнительно подавать на Симферополь около 58 тысяч кубометров воды в сутки уже с апреля 2021 года. На данный момент из подземных водозаборов в город поступает 52 тысячи кубометров.