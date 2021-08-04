Аксенов создал комиссию по противодействию экстремизму в Крыму

Глава РК Сергей Аксенов создал межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в регионе.

В Крыму скончался первый зампредседателя Госкомитета по ценам и тарифам Согласно опубликованному на портале правительства документу, этот совещательный орган образован в целях обеспечения реализации государственной политики противодействия экстремизму на территории полуострова и обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Комиссия будет действовать во взаимодействии с федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также общественными организациями и объединениями.