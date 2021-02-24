Аксенов: в крымских медучреждениях не хватает вакцины от COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в медучреждениях региона не хватает вакцины от коронавируса, передают «РИА Новости (Крым)».

Записаться на вакцинацию от коронавируса возможно только на март? «Поступают обращения граждан, что их сначала записали, а потом отказали в вакцинации с формулировкой «вакцины нет». Но если вакцинация была одобрена, значит, вакцина была забронирована под конкретных людей. Коллеги, прошу разобраться, иначе получается казус: мы призываем на вакцинацию, но вакцины нет», — подчеркнул Аксенов.

Он также отметил, что не все желающие сделать прививку от COVID-19 могут записаться на процедуру через портал Госуслуги.