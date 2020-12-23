Аксенов: в Крыму школьные каникулы начнутся 28 декабря

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе школьные каникулы начнутся 28 декабря. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму за сутки скончались восемь человек с COVID-19 «Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации и посоветовавшись с Роспотребнадзором, а также с министерством образования Республики Крым, мной принято решение о начале школьных новогодних каникул с 28 декабря», – подчеркнул Аксёнов.

Глава РК отметил, что пятница, 25 декабря, станет последним учебным днем в этом году.