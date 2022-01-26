Аксенов: в Крыму возвращают прав льготного проезда для пенсионеров

Глава РК Сергей Аксенов сообщил, что в регионе возвращают право льготного проезда в общественном транспорте для пенсионеров, передает Крыминформ.

В Крыму продлили право покупки земли на льготных условиях «С учетом того, что люди обращаются, пенсионеры и пожилые люди так или иначе вынуждены ездить в общественном транспорте, … принято решение ограничение по льготному проезду отменить», – отметил Аксёнов.

Соответствующие поправки в указ о введении в РК режима повышенной готовности вступят в силу с 28 января.