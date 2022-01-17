Аксенов: В Крыму выявлен первый случай заражения «омикроном»

В Крыму выявлен первый случай заражения новым омикрон-штаммом COVID-19. Об этом в своих соцсетях сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Роспотребнадзор: появления нового штамма COVID «омикрон» в РК не избежать «Прошу крымчан соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности», — заявил он.

Аксенов подчеркнул, что теперь полуостров «находится в зоне риска, в связи с чем приняты меры упреждающего характера», в том числе запрет массовых мероприятий, совещаний в закрытых помещениях, а также обязательный масочный режим при посещении государственных учреждений.