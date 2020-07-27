Аксенов: в Крыму выявлено 12 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

На полуострове выявлено 12 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму выявили еще 27 случаев заражения СOVID-19 Четыре случая выявлены при обращении за медпомощью и еще четыре — среди контактных по раннее зарегистрированным случаям. Два случая зафиксированы при скрининге здоровых лиц и еще два — завозные из-за рубежа.

За все время пандемии в Крыму зарегистрировано 1116 случаев COVID-19. Выздоровевших за весь период – 827 человек.