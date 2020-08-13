Аксенов: в Крыму зарегистрировано еще 42 случая COVID-19

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Крыму зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом сообщил глава РК Серей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Большая часть заразившихся была выявлена среди контактных по ранее зарегистрированным случаям — 25 человек. Еще восемь были выявлены при обращении за медицинской помощью, девять — при скрининге здорового населения.

С начала года в Крыму зафиксировано 1637 случаев COVID-19. Выздоровевших за весь период – 1133 человека.