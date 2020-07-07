Аксенов: в российском Крыму нет места членам террористических организаций

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что пребывание членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» — это наследие украинского периода. Таким мнением он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Крыму арестованы 23 человека, подозреваемые в терроризме «Сам факт наличия на крымской земле членов такой организации – это во многом наследие украинского периода. Киев много лет сквозь пальцы смотрел на деятельность экстремистов. Но в российском Крыму таким персонажам места нет, они должны и будут сидеть в тюрьме, без вариантов», – заключил Аксёнов.

Глава РК выразил мнение, что власти Украины будут называть задержанных членов террористической организации политзаключенными.