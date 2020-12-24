Аксенов: в Симферополе и Ялте до конца дня развернут ковидные госпитали

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

В Симферополе и Ялте развернут два мобильных ковидных госпиталя министерства обороны России до конца дня, передает Крыминформ, ссылаясь на главу РК Сергея Аксенова.

В Крыму скончались семь человек с коронавирусом за сутки «Уже оба военных госпиталя прибыли. В Ялте уже разворачиваться начинают на территории военного санатория «Крым» в Партените. В Симферополе – на территории новой больницы Семашко», – уточнил Аксёнов.

Он добавил, что госпитали будут готовы к приему больных уже в пятницу.