Аксенов: воды в Симферопольском водохранилище хватит на 100 дней

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на 100 дней, передают «РИА Новости (Крым)».

В Симферополе за сутки выпала половина месячной нормы осадков «С прошлого года мы говорим, что запас воды в Симферопольском водохранилище на 100 дней. Вот и сегодня воды у нас на сто дней, ничего не меняется. Возможно будут какие-то режимы в Симферополе, но это не факт, пока погода нам благоволит», — подчеркнул Аксенов.

Глава РК также не исключил возможность того, что правительство страны примет постановление о признании дефицита воды на полуострове чрезвычайной ситуацией.