Аксенов ввел новые ограничения по COVID-19

В Крыму ужесточили ограничительные меры по профилактике COVID-19 из-за роста заболеваемости в регионе. Соответствующие изменения в указ внес глава РК Сергей Аксенов.

В Крыму коронавирус обнаружен у 201 человека В частности, глава РК рекомендовал руководителям организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, а также ИП в сфере санаторно-курортного лечения, отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания и транспорта иммунизировать 100% сотрудников против COVID-19.

«Исключение составляют сотрудники, имеющие медицинские противопоказания», — уточняется в указе.