Аксенов выразил соболезнования в связи с трагедией в гимназии Казани

Глава Крыма Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедий, произошедшей во вторник в гимназии № 175 Казани. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В крымских школах усиливают меры безопасности после стрельбы в Казани Соболезнования также выразили власти Севастополя и председатель правительства РК Юрий Гоцанюк.

«Потрясен известием о страшной трагедии в школе в Казани. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крымчане разделяют боль и скорбь народа Татарстана», – написал Аксенов.