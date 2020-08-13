Аксёнов уволил главу «Крымавтодора» после посещения строительных площадок

Фото: krymavtodor.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов принял решение уволить директора «Крымавтодора» Дмитрия Кривенко после выявления недочётов при реализации проектов по Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя и региональных инвестпрограмм.

Ранее Аксёнов обнаружил недочёты в документации, отсутствие плана работ или самого подрядчика на 90% проверенных симферопольских строек.

«Когда сдаёте объект? У вас вообще уже просрочили всё, у вас это был 19 год сдача объекта».

Также он высказывал недовольство ходом ремонта дорог, а чиновникам, ответственным за строительные объекты, пригрозил увольнением. При этом всем министрам и главам администраций находиться в кабинетах Сергей Аксёнов запретил. Он уверен, что эффективность работы вырастет в разы, если главы администраций совместно со всеми ответственными за работу лицами обсудят проблемные вопросы непосредственно на месте проведения работ.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Вы знаете, все равно много нестыковок при том, что да, определённые работы ведутся. Однако слабая координация между республиканскими и муниципальными органами власти в части решения возникающих проблемных узлов. Ну, вот элементарный вопрос, в данном случае, Тепловка, улица Строителей – дорогу делать на сегодняшний день никакой проблемы нет. Могли показать в течение часа места пересечения с канализационными и водопроводными сетями, соответственно, подрядчику есть, чем заниматься на объекте, готовить всё, что на подходе к этому лотку или месту прокладки водопровода или канализации. Тем не менее, вы видите, что все стоит, все чего-то ожидают».

Аксёнов пояснил, что «Крымавтодору», в частности, была поставлена задача провести благоустройство ряда дворов многоэтажек Симферополя. Но до сих пор работы ни по одному объекту не начаты. Глава Крыма подчеркнул, что главная задача сейчас – ускорить процесс и добиться того, чтобы все объекты на текущий год были сданы в эксплуатацию вовремя.