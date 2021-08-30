Аксенов уволил руководителя ГУП РК «Крымэкоресурсы»

Глава РК Сергей Аксенов подверг критике работу крымских администраций по санитарному состоянию городов и сообщил о смене руководителя ГУП «Крымэкоресурсы». Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Более 60 тонн мусора вывезли с косы Беляус на западе Крыма Так, Аксенов в выходные дни проинспектировал Евпаторию, Белогорск и Бахчисарай, благодаря чему смог лично оценить уровень компетенции местных чиновников в вопросах уборки ТКО и благоустройства.

«К сожалению, ситуация хромает на обе ноги. Начиная с того, что ни в одном из городов не осуществляется покос травы, заканчивая аховым состоянием контейнерных площадок для ТКО. Говорил и буду говорить – недопустимо терпеть начальников, которые являются вольными наблюдателями за всеми процессами, происходящими вокруг них. Именно поэтому вместо предыдущего такого руководителя ГУП РК «Крымэкоресурсы» господина Попко исполняющим обязанности назначен Александр Владимирович Шимко», — подчеркнул он.