Аксенов уволил замминистра здравоохранения РК из-за работы «горячей линии»

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил замминистра здравоохранения РК Георгия Кравца за плохую работу «горячей линии» Минздрава. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Форманчук назначен врио председателя Общественной палаты РК Аксенов сообщил, что в рамках мониторинга «горячей линии» Минздрава стало известно, что номер телефона по факту нерабочий. Помимо этого, согласно данным сотрудников Минэкономразвития, которые провели обзвон 101-ой аптеки «Крым-Фармации», удалось дозвониться лишь в 49.

«В этой связи принято решение об увольнении с замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым Георгия Владимировича Кравца как ответственного за организацию работы «горячей линии», – подчеркнул Аксенов.