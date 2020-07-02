Аксенов заявил, что Крым подтвердил свое единство с РФ при голосовании

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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители полуострова в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ подтвердили свое единство с РФ. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Более 90% крымчан, проголосовавших по Конституции, поддержали поправки «Мы с вами приняли самое прямое и непосредственное участие в формировании этой стратегии, в определении будущего России. Крымчане еще раз обозначили свою позицию: мы хотим быть с нашим Отечеством навсегда», – подчеркнул Аксенов.

Глава РК считает, что поправки в Конституцию закрепляют «ценности и принципы, которые всех объединяют, как высшие, безусловные конституционные гарантии».

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