Аксенов заявил, что Крым подтвердил свое единство с РФ при голосовании

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители полуострова в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ подтвердили свое единство с РФ. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Более 90% крымчан, проголосовавших по Конституции, поддержали поправки «Мы с вами приняли самое прямое и непосредственное участие в формировании этой стратегии, в определении будущего России. Крымчане еще раз обозначили свою позицию: мы хотим быть с нашим Отечеством навсегда», – подчеркнул Аксенов.

Глава РК считает, что поправки в Конституцию закрепляют «ценности и принципы, которые всех объединяют, как высшие, безусловные конституционные гарантии».