Аксёнов заявил, что Крым справился со всеми блокадами с украинской стороны

Крым сумел прорвать все блокады, которые пыталась установить для полуострова Украина после событий 2014 года. Об этом заявил глава Республики Сергей Аксёнов на встрече с участниками международного форума «Диалог культур: Россия – Балканы».

СЕРЕГЕЙ АКСЁНОВ, глава Республики Крым: «Сегодня мы уже полностью независимы от Украины не только в политическом плане, но и в плане ресурсов. Всё, что они могли нам сделать плохого – отрубить интернет, воду и так далее – они всё это сделали. Энергетически полностью независимы. Вообще, в кратчайшие сроки практически ушли от поставки ресурсов Украины. Воду нам они уже сами отключили в порядке издевательства и геноцида над крымчанами. Думали, что смогут подбить крымчан на то, чтобы они изменили точку зрения. Но я считаю, всё что нас не убивает, делает сильнее. Они нас закалили и укрепили в своей вере, что мы всё сделали правильно».

Сергей Аксёнов отметил, что наиболее остро стоящая проблема, связанная с водными ресурсами, также вскоре будет полностью решена в регионе. Заметный результат уже дают принятые меры. Так, в Симферополе и Ялте график смягчён и воду отключают только на ночь. Единственный город, где сохраняются жёсткие ограничения – Алушта. По его словам, теперь ситуация не ухудшится даже при неблагоприятных погодных условиях.