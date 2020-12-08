Аксенов заявил, что лишит отельеров господдержки за проведение корпоративов

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что лишит господдержки отели, которые разрешат проведение новогодних корпоративов на своей территории, вопреки действующему на полуострове запрету.

В Крыму запретят новогодние корпоративы и ночную работу общепита «Кроме того, что будут меры административного воздействия, все, кто будет заниматься партизанщиной – нам говорить в глаза, что выполняет требования, а сам будет пытаться проводить новогодние корпоративы – никаких мер государственной поддержки не будет», – подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма напомнил, что некоторые крымские отели опубликовали объявления о проведении корпоративных праздничных мероприятий после 20 декабря.