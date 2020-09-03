Аксенов заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Крыму уже пройден

Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопреки всем слухам о «второй волне» COVID-19 на данный момент полуострову не грозит переход на более строгие ограничительные меры, передают «РИА Новости (Крым)».

Еще 40 случаев COVID-19 зарегистрировано в Крыму за сутки Аксенов подчеркнул, что регион прошел пик заболеваемости.

«Основная масса туристов уже уехала. К 14 сентября, как закончится инкубационный период, будем уже понимать последствия проведения курортного сезона, хотя в общем катастрофической динамики нет. Да, у нас были пики заболеваемости по 80 человек в день, но это в силу того, что был локализован очаг», — пояснил Аксенов.