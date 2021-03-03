Аксёнов заявил, что проход в Форосский парк останется для крымчан открытым

Глава Республики Крым заявил, что проход в Форосский парк останется открытым для жителей полуострова. 3 марта Сергей Аксёнов побывал на объекте и пообщался с людьми, которым пообещал, что их посещение особо охраняемой природной территории ограничивать никто не будет. При этом возведение детского лагеря «Ак Барс» там продолжится – его строительство абсолютно законно, никаких нарушений в документации выявлено не было.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «Если будет ухудшение, я буду на стороне местных жителей. Но справедливость должна быть! Детский лагерь здесь будет. В этой части никаких вопросов нет. По забору мы в пятницу обсудим ситуацию: или минимизировать ситуацию – вообще придвинуть к зданию, или найти вариант, как его не ставить. Пропуск на пляж будет – пляжную территорию обходим».

Ранее Сергей Аксёнов возглавил рабочую группу, которая в ближайшее время проверит законность всех строек в Форосе. Никакой противоправной вырубки реликтовых и краснокнижных деревьев на территории парка впредь производиться не будет, также заверил глава Крыма.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, Глава Республики Крым: «По вырубке деревьев, всех мало того, что накажут административно в этой ситуации, коллегам спасибо – я знаю, что они люди системные и высадят на каждое дерево минимум 5 компенсационных. Я оставил телефон членам инициативной группы: раз не реагируют мои коллеги, ускорять их буду я. Я их ускорю, всех без исключения: и депутатов, и исполнительную власть».

Местные жители выразили недовольство слабым взаимодействием с местными властями. В свою очередь, глава Крыма пообещал взять ситуацию под личный контроль и приехать на объект ещё раз – в пятницу, 5 марта, чтобы окончательно уладить все вопросы.