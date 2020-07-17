Аксенов заявил об устранении проблем с доставкой топлива в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Все сложности, ограничивающие доставку нефтепродуктов в Крым, на сегодняшний день сняты, дефицита топлива нет и не предвидится. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщило, что поставщики и перевозчики нефтепродуктов столкнулись с проблемами при доставке топлива в Крым из-за дорогостоящей электронной пломбы ГЛОНАСС, которой должны быть оснащены вагоны по соображениям безопасности. Участники рынка отмечают, что затраты на это оснащение фактически нивелируют экономию средств, которую можно было достичь путем доставки нефтепродуктов по Крымскому мосту в сравнении с паромной переправой. По словам источников, задержки и лишние расходы привели к дефициту и удорожанию топлива в Крыму в разгар туристического сезона.

Сергей Аксенов в социальных сетях сообщил, что обсудил этот вопрос с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и руководством ФСБ России. Глава республики заверил, что приказ Росжелдора, о котором шла речь в материалах СМИ, отменен, а процедура доставки значительно упрощена. При этом существуют исключения, которые регламентируются законом и ведомственными документами.

«Благодарю коллег за понимание и оперативность. С сегодняшнего дня ограничения на доставку топлива в Крым через мост устранены. Никаких проблем и никакого дефицита топлива в нашем регионе нет и не предвидится», – заверил Аксенов.

Глава республики добавил, что Госкомцен Крыма и управление ФАС проводят проверку обоснованности цен на топливо на территории региона.

«В ближайшее время проверка будет завершена, а информация о ее результатах доведена до общественности», – заключил он.

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