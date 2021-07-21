Аксенов: закрытие турсезона в Крыму не планируется, но возможно

Глава Крыма Сергей Собянин заявил, что пока закрывать туристических сезон в регионе из-за обстановки с COVID-19 не планируется. Однако, если ситуация «перебелит» катастрофическую отметку, то такое решение будет принято.

За сутки в Крыму COVID-19 подтвержден у 404 человек Он уточнил, что крымчане просят ограничить турпоток в регион и ужесточить меры по профилактике COVID-19.

«Есть часть людей, которые требуют от меня закрыть Крым. Сегодня общество разделилось, нет общей позиции и одной точки зрения. То есть ситуация на грани, нам надо балансировать и искать компромиссы, которые позволят не терять людей. Вопрос жизни и здоровья в приоритете», — добавил Аксенов.