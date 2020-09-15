Аксенов заверил, что в Крыму решат проблему вододефицита

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что подачу воды в Крым с территории Украины могут возобновить после смены власти в Киеве. Таким мнением он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов: перекрытие Северо-Крымского канала — это государственный терроризм «МИД Украины назвал условие возобновления водоснабжения Крыма, сообщают СМИ: по словам украинских дипломатов, это возможно только после передачи полуострова под контроль Киева. Трудно найти цензурные слова, но попробую. Киев ошибается. На самом деле это станет возможным только после того, как Украина освободится от оккупационного режима», – заявил Аксенов.

Глава РК подчеркнул, что после смены украинской власти, организаторов водной блокады привлекут к уголовной ответственности по российским и международным законам.