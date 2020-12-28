Актер Сергей Жигунов госпитализирован в ялтинский ковидный госпиталь

У актера Сергея Жигунова подтвердился COVID-19, он госпитализирован в Ялте. Об этом сообщил сам актер на своей странице в соцсети Instagram.

В Севастополе 81 человек заразился COVID-19 за сутки «Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни. Запах ёлки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню», – написал он в своем Instagram.

Он также выразил благодарность врачам, которые работают в Ялте.