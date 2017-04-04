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Тигровая акула

Как известно, акулы одни из самых опасных хищников на нашей планете. Акулы относятся к подклассу пластиножаберных и являются одними из самых древних представителей животного мира (самые древние акулоподобные жили еще 420-450 млн. лет назад).

На сегодняшний день насчитывают больше 450 видов, размеры самых маленьких представителей – 17см., а самые большие (например, тигровые акулы) могут достигать 20 м. в длину. Однако не все представители этого вида считается опасными.

Наибольшую опасность для человека представляет большая белая акула, именно она чаще всего нападает на людей. В категорию «самые опасные водные хищники» попадает еще несколько видов: тигровая акула, акула-бык, песчаная акула, длиннокрылая акула, акула-медсестра, остроносая акула-мако, серая рифовая акула, акула молот, синяя (или голубая) и лимонная (или желтая) акула. В среду обитания перечисленных видов, что само по себе хорошо, не входят воды Черного моря.

Акулы черного моря не представляют опасности для людей. В этих водах водятся только два вида – это акула-катран (или длинношипая колючая акула) и обыкновенная кошачья акула (или морской пес).



Акула-Катран



Кошачья акула

Если Вы хотя бы раз отдыхали на побережье Крыма, то вряд ли их встречали. А вот рыбаки иногда встречаются с ними на глубоководье. Дело в том, что возле берега вода достаточно теплая, поэтому она не привлекательна для этих акул.

Чаще всего в глубинах Черного моря можно встретить акулу-катран, которая боится людей гораздо сильнее, чем они ее. Катран живет в холодных глубинных водах и крайне редко подходит к берегу (чаще всего осенью и весной, когда температура воды падает). Максимально катран вырастает до 160см., но в Черном море они достигают максимум 100см. Вес взрослой особи колеблется от 7 до 9кг. Живут они мало, всего лишь 12 лет. Очень своеобразный окрас этой акулы, позволяет ее с легкостью узнать (обтекаемая форма, спина имеет коричнево-серый окрас, бока – пятнистые, брюшная сторона – белая).

Длинношипая колючая акула обладает высокой скоростью передвижения. Для человека она может представлять определенную опасность, но только для рыбаков, которые неаккуратно берут ее руками (ведь катраны представляют особый интерес для коммерческого рыболовства). У нее на спинных плавниках имеются колючки (по одной на каждом плавнике), которые могут нанести серьезный ущерб здоровью.

Кошачью акулу (морской пес) крайне редко можно встретить в водах Черного моря. Это довольно мелкий представитель самых опасных хищников планеты – достигает в длину максимум 70см, иногда встречаются особи и до 100см. Вес взрослой особи около двух килограмм. Внешние характеристики: бока и спина имеют песочно-коричневый окрас с темными пятнами, брюшная сторона – светло-серая. Так же, как и катран, кошачья акула представляет интерес для рыболовства.

Можно заметить, что акулы черного моря довольно мелкие среди всех представителей себе подобных. Они совершенно безопасны для людей, а вот люди, наоборот, вполне могут им навредить, в том случае если будут продолжать вылавливать их в большом количестве.

Таким образом, если Вы планируете отдохнуть на черноморском побережье, то можете спокойно наслаждаться отдыхом, не боясь появления в море опасных хищников – их там нет!