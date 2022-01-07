Александр и София стали самыми популярными именами для детей в Крыму в последний месяц 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РК.

Другими востребованными именами стали Максим, Михаил, Артём, Иван, Тимофей, Тимур, Матвей, Алексей, Мария, Дарья, Анна, Варвара, Милана и Ева. Также — Сергей, Константин, Дмитрий, Николай, Егор, Ильяс, Леон, Эдем, Ксения, Александра, Василиса, Таисия, Алие, Асие и некоторые другие.

«Между тем самыми редкими именами в декабре были: Октай, Иса, Айдын, Кир, Гульбияз (жен.), Аксиния, Захарий, Геворг, Месфер, Даниэла, Милада, Ава, Лана, Атика, Аглая, Ниаль, Любава, Эрдоган, Адиль-Абдуллах, Фрея, Айсель, Сальма, Эссана,Сафия, Натан и Хаджар», — рассказали в пресс-службе.

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