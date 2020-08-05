Алексей Чалый назвал условие участия в продолжении реконструкции Матросского бульвара

Фото: ForPost

Автор идеи и инвестор проекта реконструкции Матросского бульвара Алексей Чалый назвал условие своего участия во второй очереди работ в интервью новостному изданию ForPost. Это возможно, если Заксобрание Севастополя примет постановление о целесообразности реконструкции и попросит фонд «35-я береговая батарея» поучаствовать в проекте по благоустройству аллеи от первого бульвара до Синопской лестницы. Сейчас аллея не похожа на пешеходную прогулочную дорожку. Она находится в запущенном состоянии – много мусора, разбит асфальт, издалека даже не видно, что там можно безопасно пройти.

«С точки зрения городского смысла это делать нужно, потому что мы получаем малое пешеходное кольцо города: Матросский бульвар — Синопская лестница — Приморский бульвар. Это тенистая аллея, её можно обустроить, сделать «севастопольский Монмартр», — отметил Алексей Чалый.

Напомним, возрождения первого бульвара горожане ждали много лет. Наконец, в 2017 году Правительство Севастополя объявило конкурс на реконструкцию этого исторического места. Главным условием стал финансовый вопрос – победившая организация должна была произвести все работы, начиная от создания проектной документации и заканчивая самой реконструкцией под ключ, за свой счёт, без привлечения бюджетных средств. Единственным, кто захотел вернуть бульвар городу, стал благотворительный фонд «35-я береговая батарея». Однако он столкнулся с прямым саботажем уже бывших чиновников Правительства Севастополя времён губернатора Овсянникова.

«Были попытки начать уголовное преследование против членов наблюдательного совета. С учетом того, что 11 депутатов Законодательного собрания по команде исполнительной власти попытались начать синхронно депутатское расследование, которое должно было заклеймить нас позором, с учетом того, что два человека – Татьяна Георгиевна Лобач и Илья Григорьевич Журавлев в должности вице-спикеров работают в Севастопольском Заксе, я не считаю полезным начинать этот проект, не получив постановление Законодательного собрания с оценкой этого проекта. У нас законно избранный орган власти. Мне хотелось бы совершать какие-то действия только если, скажем так, севастопольцы их поддерживают. Как это можно узнать? Есть представительный орган, который представляет жителей города, у него есть процедура. Заксобрание может сказать, что проект — хороший, и мы просим фонд закончить вторую часть. Если не выйдет с постановлением — значит, представительному органу (читай, севастопольцам) это не интересно. И это его прав», — пояснил Алексей Чалый.

Автор идеи реконструкции Матросского бульвара добавил: Законодательное собрание может и отрицательно отнестись к такому варианту благоустройства малого пешеходного кольца — это его право. Однако благотворительный фонд «35-я береговая батарея» также имеет право участвовать в проекте, если сложится определённая ситуация.

«Насколько я знаю, исполнительная власть позитивно относится к продолжению данного сотрудничества. Но я лично входить в проект без постановления законодательного собрания не буду», — подвёл итог Алексей Чалый.