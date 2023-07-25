Алкогольная зависимость — бич нашего времени

Одна из серьезных проблем нашего времени — алкогольная зависимость. По статистике еще четыре года назад официально на учете стояло 158 000 человек. Неофициально эта цифра выше в разы.

Для того чтобы бороться с проблемой успешно, необходимо вовремя ее распознать. “Алкоголизм” считается уже устаревшим термином, применяемым на бытовом уровне. Сегодня используется понятие “алкогольная зависимость”. Данное заболевание проявляется в физической и психологической зависимости от спиртных напитков.

Признаки.

Если человек регулярно употребляет алкоголь, это не значит, что он зависимый. Поставить диагноз по ряду признаков может только врач-нарколог. В первую очередь к ним относится наличие потребности в употреблении спиртных напитков. При этом нет возможности контролировать дозировку, продолжительность употребления.

Если прекратить употреблять алкоголь, то появляется синдром отмены, проявляющийся в:

потливости;

жажде;

учащенном сердцебиении;

рвоте;

нарушении походки;

раздражении;

чувстве вины.

Постепенно к этанолу повышается толерантность, когда можно выпить большое количество алкоголя, не опьянев.

Сначала развивается психическая зависимость, которая является самой опасной. Она может стать причиной срыва даже через несколько лет после окончания лечения. Поэтому важно подобрать к пациенту грамотный подход.

Лечение: принципы и методы.

Лечение алкогольной зависимости проходит в несколько этапов. Сначала купируются последствия употребления спиртного. Основная задача данного этапа — помощь пациенту к выходу из синдрома отмены, устранение осложнений. Для этого назначаются медицинские препараты.

Далее проводится противорецидивная терапия. Если лечение проводится уже не первый раз, то пациент склонен к срывам. Чтобы их предупредить, применяются разные методики. Специалисты стимулируют повышенную чувствительность к этанолу, лекарственно снижают потребность в алкоголе, восстанавливают передачу сигналов в мозге.

После этого проводится социальная реабилитация. Основная задача на этом этапе — помощь пациенту вернуться к нормальной жизни. Его изолируют от прежнего круга общения, помогают преодолеть депрессивные состояния, помогают вернуть интерес к жизни.

Сегодня применяются различные методы лечения. Кроме медикаментозных, применяется кодирование гипнозом. Эффективную методику разработала врач Шушкевич, которая к каждому пациенту находит индивидуальный подход. В своей работе она применяет современные психотерапевтические программы, которые позволяют побороть такой недуг, как алкогольная зависимость.