Аллерголог-иммунолог Мельникова: сезонные продукты способствуют укреплению организма

Аллерголог-иммунолог Елена Мельникова рассказала о том, как укрепить иммунитет. Она сообщила, что к частым вирусным инфекциям приводят неправильное питание и образ жизни, потому что все это ослабляет лимфатическую систему.

Медик порекомендовала употреблять натуральные продукты, так как это позволит поддержать лимфатическую систему в здоровом состоянии. По ее словам, пищевые красители и пищевые добавки создают напряжение в кишечнике, оно распространяется и на иммунную систему.

Употребление в пищу натуральных продуктов обеспечивает сохранность иммунной системы на уровне кишечника. Также Мельникова предупредила, что подверженный стрессу человек чаще подхватывает инфекции.

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Она подчеркнула, что важно питаться по сезону. Так, летом нужно добавлять в рацион петрушку, укроп и другую зелень, а также ягоды. Такие продукты, как лимон, имбирь, зеленый чай, фрукты, каши из цельного зерна, кисломолочные продукты, ягоды и миндаль, способствуют укреплению защитных функций организма, заключила врач.

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