Аллею сохранили, а деревья нет: власти рассказали о вырубке в районе Казачьей бухты

От единственного зелёного островка на каменистой почве в районе Казачьей бухты не осталось и следа. Директор Севприроднадзора прокомментировала скандальную вырубку деревьев на улице Военных строителей. По словам Юлии Гавриловой, ведомство просто не могло в очередной раз отказать застройщику – компании «Стандарт-Строй» в выдаче порубочного билета. Напомним, в минувшую пятницу на телеканале НТС вышел сюжет о том, что на территории стройки рабочие вновь стали пилить деревья. После того, как эта новость разлетелась по социальным сетям и новостным порталам, директор городского Департамента природных ресурсов и экологии попыталась убедить севастопольцев, что иного выхода просто не было.

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На этом пустыре в скором времени появится новый трёхэтажный дом. Ради этого застройщик вырубил несколько сотен деревьев, среди которых были ливанские и алтайские кедры, дубы, можжевельник, фисташки и туи. Факт варварской вырубки случился в минувшую пятницу, и уже несколько дней городская общественность, депутаты и горожане задаются вопросом – как так получилось, что Севприроднадзор выдал застройщику порубочный билет? Позицию ведомства прокомментировала директор городского Департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Ещё раз повторяю. Юридически сейчас отказать в выдаче этого порубочного – невозможно. Это установлено законом. Не соглашаясь с этой позицией Севприроднадзор сам будет нарушать законодательство и последствия этого – мы всё-таки живем в правовом государстве. Поэтому в данном конкретном случае точку необходимо поставить».

Как рассказали в Севприроднадзоре, «экологи» пять раз оформляли отказ в выдаче порубочного билета. Однако застройщик не сдавался, и с шестой попытки всё-таки получил заветную «лицензию на убийство зелёных насаждений». Известно, что свои разногласия стороны выясняли в суде. И как рассказал депутат Заксобрания Вячеслав Горелов, 16 и 21 сентября должны были состоятся судебные разбирательства по этому поводу. На вопрос – а почему Севприроднадзор не стал дожидаться решения суда и выдал порубочный билет, глава ведомства ответила следующее.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «У нас есть предписание нескольких органов власти, которые контролируют нас, о пересмотре своей государственной услуги в выдаче порубочного».

Примечательно, что предписание выдать порубочный билет выпустила севастопольская природоохранная прокуратура. Но всё равно получается довольно странно, что Севприродназор, уже пять раз отказав в получении порубочного билета, вдруг за несколько дней до начала судебного заседания сдаёт свои позиции и на радость застройщика выдаёт порубочный билет. Кроме того, многих депутатов и общественников волновал вопрос – а почему документ подписал заместитель директора Севприроднадзора, и была ли Юлия Гаврилова вообще в курсе происходящего.

ЮЛИЯ ГАВРИЛОВА, директор Департамента природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя: «Я была не только в курсе, я находилась здесь постоянно. Я неоднократно бывала на этой территории, я знаю всё, что происходило здесь в это время».

Кроме того, глава Севприроднадзора и представитель компании-застройщика настаивают – аллея деревьев у объекта культурного наследия – могилы 9 советских воинов, не пострадала. Однако и здесь возникает вопрос – а что понимается под аллеей? Ряд кривых и неухоженных туй с одной стороны, и металлический забор с другой? Как заявил представитель застройщика, на объекте была одна аллея у памятника, которую сохранили. А другие аллеи – это вовсе не аллеи, а дорожки, по которым прогуливались люди.

МИХАИЛ МУДРЕВСКИЙ, заместитель директора компании «Стандарт-Строй»:

«- Действительно были посажены туи, кедры, разные… Эти дорожки в зависимости от ассортимента были в том числе и с кедрами. Поэтому не аллея, а посадки вдоль дорожек. В частности, вот здесь, где мы стоим, находилась санчасть. То есть никакой другой высадки тут не было. То есть дорожки, ведущие к санчасти – вот об этой аллеи из ливанских кедров и шла речь, я подозреваю.

— Её вырубили?

— Да. Её вырубили».

Стало известно, что уничтожением деревьев в Казачьей бухте заинтересовалась Прокуратура. По поручению прокурора Севастополя Марка Большедворского сотрудники надзорного ведомства проведут проверку по факту вырубки деревьев в непосредственной близости к объекту культурного наследия «Надгробие над братским захоронением 9-ти советских воинов». Однако, будет ли проводится проверка действий природоохранного прокурора, который выпустил предписание Севприроднадзору выдать порубочный билет – неизвестно.

Со своей стороны, застройщик обещает, что после завершения строительства, которое к слову ведётся на данной территории с 2012 года, будут сделаны компенсационные высадки. Директор Севприродназора, с другой стороны, заявляет, что ведомство будет жестко всё контролировать. Проигравшими в этой ситуации остаются только местные жители – они потеряли единственный островок зелёной растительности в Казачьей бухте.

Николай Кузнецов, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»