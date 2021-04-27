Альтернативы детскому креслу в авто угрожают жизни ребенка — Роскачество

Специалисты Роскачества выяснили, что 20% автомобилистов используют альтернативу детскому креслу, тем самым рискуя здоровьем детей. Соответствующая информация опубликована центром изучения потребительского поведения Роскачества.

Роскачество составило рейтинг лучших пылесосов Среди опрошенных 94% используют автокресло при перевозке ребенка всегда. При этом, только 16% водителей считают, что автокресло – это гарантия безопасности, а 82% придерживаются мнения, что оно значительно снижает риски.

Кроме стандартного детского кресла, имеются бескаркасные кресла, адаптер ремня безопасности «треугольник» (он же ФЭСТ) и другие фиксаторы. Напомним, что с 2017 года ПДД запрещает использование «иных средств» при перевозке ребенка. Несмотря на это, в магазинах и интернете активно продаются подобные устройства.