Алюмінієві контейнери для харчової фольги оптом в Україні

Особливості вибору одноразових харчових контейнерів із фольги визначаються різноманітністю їх розмірів та форм. Розрізняють круглі, прямокутні, квадратні контейнери. Можливість їх застосування тих чи інших цілей багато чому визначається формою верхнього бортика. Якщо вам потрібна одноразовий фольгірованний посуд, то радимо далі прочитати як її правильно вибрати.

Як вибрати харчовий алюмінієвий контейнер?

Підприємствам, які пропонують своїм клієнтам послугу доставки готових страв, слід вибирати контейнери з бортиком L-подібної форми. Вони ідеальні для використання з кришкою, яка щільно вставляється в контейнер і обжимається по периметру, максимально захищаючи страву під час транспортування.

Контейнери з G-бортиком більше підходять виробникам напівфабрикатів та магазинам, що реалізують напівфабрикати або готові страви власного виробництва, які після приготування закриваються пластиковою кришкою або упаковуються у плівку. Купуючи страву в таких контейнерах, покупець зможе приготувати або розігріти її прямо в упаковці.

Серед пекарень популярні круглі алюмінієві контейнери різних розмірів.

Переваги класичних контейнерів із алюмінієвої фольги

Контейнери, закриті кришкою, чудово збережуть смак і аромат вашої страви, перешкоджаючи його висиханню та втраті корисних мікроелементів, попаданню сміття та пилу, придбанню сторонніх запахів або псуванню під дією світла та вологи. Незалежно від кислотності вмісту, алюміній завдяки спеціальному покриттю не окислюється і не виділяє шкідливих для людського організму речовин навіть під дією високих температур. Якісне захисне покриття дуже важливе для забезпечення безпеки використання одноразового харчового контейнера з алюмінію, тому дуже важливо відповідально поставитися до вибору виробника такого одноразового посуду. Можливість безпечного використання цього одноразового посуду у мікрохвильових печах ще більше розширює можливості контейнерів. Продукти розігріваються набагато швидше і рівномірніше, ніж у звичайному посуді. Матеріал дозволяє виготовляти алюмінієві форми різних розмірів, форм, обсягів. Вони можуть мати одне або кілька відділень. Алюмінієві контейнери не потрібно змащувати маслом перед приготуванням їжі, а значить вони ідеально підходять для приготування дієтичних і дитячих страв.

Алюмінієві контейнери для харчових продуктів із фольги – зручне екологічне пакувальне рішення для різних галузей виробництва. Вони підходять як для холодних, так і гарячих страв, гігієнічні, стійкі до впливу жирів.