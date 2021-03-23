Алюминиевые композитные панели для фасадов

Вентилируемые фасады – дорогие преимущества

Вентилируемый фасад современная технология. Она позволяет сохранить максимум тепла внутри помещения. Второй, а может и самой главной, функцией вентилируемого фасада является функция вентиляции, что явно следует из названия. Многие стены могут просто задохнуться под штукатуркой или под слишком плотно подогнанным утеплителем. Паронепроницаемость верный друг грибка, который может за считанные годы уничтожить стены вашего дома. Чтобы этого не случилось, надо заранее просчитать риски.

Стоит ли использовать более дешевую отделку фасада, которая не позволит стенам дышать или же лучше немного увеличить бюджет сегодня , чтобы не платить второй раз завтра ? Известная поговорка скупой платит дважды особенно актуальна в строительстве. И хорошо, если пришлось переплатить дважды, а ведь с ростом цен на рынке строительных материалов, сумма переплат может увеличиться в разы. Поэтому не будем наступать на одни и те же грабли. Посоветовавшись со специалистами, обратите внимание на их советы, какими бы дорогими не казались предлагаемые ими материалы. В любом случае, пенять потом придется только на себя. Также вас может заинтересовать алюмокомпозитные панели, подробнее на сайте по ссылке.

Если архитектор предлагает вам вентилируемые фасады, и вы имеете возможность сейчас позволить себе такие расходы, берите не задумываясь. Это один из самых дорогих видов отделки, но он того стоит. Решив сделать фасад своего дома вентилируемым, вы получаете массу плюсов. Во-первых, конструкция этого фасада такова, что при монтаже получается фальшстена. Утеплитель и отделочный материал при монтаже фасада закрепляется на специальные направляющие из металла. Таким образом, вся конструкция проходит вдоль стены. Остается небольшая вентилируемая зона. Также вас может заинтересовать фасадные панели из тонкого алюминия, подробнее на сайте компании БИЛДЭКС.

Если использовать немного фантазии, то дом с таким фасадом можно представить в виде термоса. И именно качества термоса начинают работать в вашем доме. Внутри также долго будет сохраняться тепло зимой. Контрольные замеры показали уровень сохранности тепла в 5-6 раз выше, чем у домов без утепления. А летом, когда на смену холоду приходит жара, ваш домом будет термосом наоборот — внутри сохранится столь желанная жарким летом прохлада. Кондиционеры не так полезны, как кажется на первый взгляд, поэтому можно будет не только сэкономить на кондиционировании, но и позаботиться о здоровье. Тишина также входит в комплект вентилируемых фасадов. Увеличивают показатели звукоизоляции такие навесные конструкции в 1,5-2 раза.