Амбулатория для пациентов с COVID-19 откроется в здании бывшей женской консультации

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Заболеваемость коронавирусом в Севастополе увеличилась в 1,7 раза. Такую информацию озвучил вице-губернатор Александр Кулагин на аппаратном совещании Правительства города, которое прошло в режиме видеоконференц-связи. На этой неделе в здании бывшей женской консультации по улице Юмашева, 4-А, откроют кабинет амбулаторной помощи. «Женские» врачи теперь принимают по адресу: улица Правды, 6. Здание прежней консультации планируют капитально отремонтировать в этом году. Пока не начались строительные работы, там врачи будут проводить первичный осмотр и тестирование на COVID-19.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Переводим её фактически в формат ковидной поликлиники, где будут оказывать консультации людям, у которых повышена температура, чтобы не ходить даже в отдельные кабинеты в поликлинику по месту прикрепления. Нужно идти отдельно туда. Там всё будет исключительно специализироваться на ковидной помощи: взять анализ, рекомендацию выписать».

24 января коронавирус подтвердили у 252 севастопольцев. 33 из них госпитализировали в ковидные стационары. 12 пациентов выписали после выздоровления. Пятеро человек в возрасте от 66 до 93 лет умерли. Такую информацию приводят в пресс-службе Правительства Севастополя. Для более оперативного выявления заболевших врачи используют экспресс-тесты. А для лечения амбулаторных пациентов медикаменты на дом будут доставлять волонтёры штаба «Мы вместе».

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ, директор Департамента здравоохранения Правительства Севастополя: «Мы договорились со штабом «Мы вместе», что волонтёры обязательно должны быть все привиты. И по просьбе Анны Николаевны [Мелюх] мы раз в неделю будем всех волонтёров тестировать обязательно – тех, которые будут участвовать в этом».

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в нашем городе коронавирусом заболели 55 136 человек, 51 383 из них выздоровели, 1 935 – умерли. Прививку от COVID-19 сделали 289 214 севастопольцев. Второй этап вакцинации прошли 276 705 местных жителей. Всего в инфекционной, первой и девятой городских больницах развёрнуто 602 койки для лечения пациентов с коронавирусом. 32% из них свободны.