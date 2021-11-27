Анатомия надежды. Алине нужна помощь, чтобы восстановиться после аварии

Темиркаевы 6 лет ждут, когда к ним вернется дочка Алина. Прежняя – правильная, серьезная, рассудительная, какая была до аварии. Алину сбила на перекрестке машина, когда она шла домой после уроков. Время замерло в той точке. Начался отсчет новой жизни.

Какая бы она была сейчас?

За шесть лет Алина успела бы закончить школу и уже доучивалась, наверное, в своем медицинском. Она обязательно поступила бы! Стать врачом – ее детская мечта, к которой шла твердо и уверенно, заставив все полки книгами по анатомии и биологии, зачитывая до дыр советскую медицинскую энциклопедию. Какая бы она была сейчас? Возможно, познакомила бы родителей с будущим мужем, планировала бы детей.

Сложно об этом не думать, кормя Алину из ложечки протертым супом, разминая ее пальчики, расчесывая поредевшие от нескольких лет лежания на подушке пряди. В морозилке для нее, как в детстве, припрятано любимое лакомство – пломбир.