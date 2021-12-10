Андрей Лебедев назначен главой администрации Феодосии

Главой Феодосии стал директор феодосийского филиала предприятия «Крымхлеб» Андрей Лебедев, передает Крыминформ.

Светлана Дорош будет исполнять обязанности главы администрации Феодосии За кандидатуру Андрея Лебедева проголосовали 26 из 27 депутатов.

Андрей Лебедев родился 24 марта 1984 года. Уроженец Донецка, где проживал, работал, а также получил высшее образование. В 2014 году в связи с началом военных действий переехал в Крым, где в последствии занял должность директора феодосийского филиала предприятия «Крымхлеб». Он также является депутатом Феодосийского городского совета второго созыва по одномандатному избирательному округу №7.