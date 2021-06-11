Андрей Турчак презентовал кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России» в Севастополе

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак утвердил итоги предварительного голосования в Севастополе. 11 июня на 11-й конференции регионального отделения «Единой России» в нашем городе представили кандидатов в депутаты Государственной думы России восьмого созыва. Также генеральный секретарь партии Андрей Турчак вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и победителями праймериз открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Нахимовском районе.

В 11-й конференции Севастопольского отделения «Единой России» участвуют более 60 делегатов. Это важное событие для членов партии, ведь нужно подвести итоги предварительного голосования и обсудить программу на предстоящие выборы депутатов Государственной думы России. Открывает конференцию секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он отмечает, что на праймериз в Севастополе была напряжённая борьба, ведь в предварительном голосовании политической партии участвовали 265 кандидатов.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, секретарь генерального совета партии «Единая Россия»: «Конкурс на место также был очень высоким – 12 человек на место. Это говорит о высокой конкуренции, о доверии к процедуре предварительного голосования. Знаю, что и борьба была достаточно напряжённой. Важно, что вы проявили командный дух, партийную дисциплину, удалось купировать возникающие конфликты».

Секретарь Севастопольского отделения партии, губернатор Михаил Развожаев отчитался о работе городской ячейки «Единой России» за прошлый год. В 2020-м Крымский полуостров столкнулся с водным дефицитом. Но самые сложно решаемые трудности возникли из-за пандемии коронавируса. Михаил Развожаев рассказывает об их преодолении: мерах социальной поддержки севастопольских семей, предпринимателей, материнства и детства, основных векторах развития экономики нашего города, ремонте домов, дорог, привлечения инвестиций. Особое внимание уделяли моральной и финансовой поддержке медиков, борющихся с коронавирусом.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «711 миллионов рублей составила общая поддержка медицинских работников в нашем городе. 1,9 миллиардов было направлено дополнительно на финансирование медицины в Севастополе, получая федеральные выплаты по различным направлениям. В Севастополе при поддержке партии учреждена особая награда. Это партийная инициатива. Мы реализовали медаль имени Даши Севастопольской».

На новом физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа на улице Жидилова возле 50-й школы собрались десятки детей. Теперь здесь можно заниматься лёгкой атлетикой, воркаутом, играть в стритбол, волейбол, футбол, хоккей на траве, а также отрабатывать прыжки в высоту. Физкультурно-оздоровительный комплекс построили по партийному проекту «Единой России» «Детский спорт».

Подобный физкультурно-оздоровительный комплекс построили в селе Орлиное. Всего в России возвели 100 таких спортивных площадок за 2 миллиарда рублей. Такие площадки планируют построить в каждом районе Севастополя. Концепцию программы «Единой России» также обсудили на конференции регионального отделения.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Обсудили сегодня ещё раз концепцию нашей программы, с которой пойдём на выборы. Была отчётная часть – это обязательно, потому что в рамках формирования непосредственно программы в разрезе каждого муниципалитета всё это будет уточняться».

Кроме того, члены партии утвердили итоги предварительного голосования «Единой России» в Севастополе. По одномандатному избирательному округу победила заместитель председателя Законодательного собрания города Татьяна Лобач. По партийному списку наибольшее количество голосов набрал действующий депутат Госдумы Дмитрий Белик. В довыборах в Парламент Севастополя будет участвовать Вячеслав Аксёнов.

АНДРЕЙ ТУРЧАК, секретарь генерального совета партии «Единая Россия»: «Единая Россия» – это единственная политическая партия в стране, которая первое – проводит предварительный отбор своих кандидатов, причём проводит отбор не внутри себя, а советуется с людьми. Вторая составляющая очень важная – то, что мы единственная политическая сила, которая отчитывается перед стартом избирательного цикла, отчитывается о том, что было сделано. Такие отчёты стартовали сейчас по всей стране».

19 июня на съезде всероссийской политической партии «Единая Россия» в Москве утвердят основные положения программы, после этого кандидаты вернутся в Севастополь и будут собирать предложения горожан, чтобы включить в избирательную программу партии интересы каждого муниципалитета. В этом году в праймериз «Единой России» по всей стране участвовали 12 миллионов избирателей. Из них более шести миллионов сделали свой выбор удалённо с помощью электронной платформы.

Маргарита Борисенко, Денис Александрович, «Севинформбюро»