Аномальная жара ждет Крым следующие пять дней — МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. С пятницы 4 июля и до середины следующей недели Крымский полуостров накроет очень сильная жара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут 33-38 градусов», — говорится в сообщении крымских синоптиков.

В связи с наступающим на полуострове пеклом крымчанам и гостям республики советуют максимально сократить пребывание на солнце, стараться находиться в тени. Дома – поддерживать прохладную температуру воздуха. При этом людям советуют сократить физические нагрузки, не носить на улице одежду из синтетических тканей, употреблять больше воды и меньше алкоголя.

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Как ранее пояснил врач Владимир Зайцев, самое благоприятное время нахождения на пляже в жару – с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00. При этом оптимальное время нахождения в воде для взрослого человека – не более 20 минут.